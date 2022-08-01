Фото: полиция ищет четырех детей, которые убежали из кризисного центра

Сигулдский участок рижского регионального управления Госполиции разыскивает компанию из четырех детей, которые покинули свое место нахождение – кризисный центр в Сигулдском крае, и до сих пор не вернулись. Последний раз молодых людей видели 30 июля около 21:00 в торговом центре Alfa Akropole. Вероятно, дети до сих пор находятся в Риге, в окрестностях торгового центра.

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Разыскиваются:

Элизабете Яунзема, 2006 год рождения

Приметы: рост примерно 159, волосы окрашенные в ярко-красный цвет, в ушах сережки. Одета в желтые спортивные штаны, светлый джемпер на молнии и с капюшоном, на ногах белая спортивная обувь. С собой мобильный телефон без активного номера, который обычно использует, чтобы подключаться к беспроводному интернету. Девочка активна в соцсетях.

Саманта Михайлова, 2007 год рождения



Приметы: рост около 160, среднего телосложения, волосы средней длины, двух цветов. Одета в темные штаны и джемпер с картинкой головы лисы или волка, на ногах кеды.



Ритварс Гиртс Алсвикс, 2008 год рождения

Приметы: рост примерно 155, среднего телосложения, светлые волосы, возможно собранные в пучок. Одет в темную куртку на молнии, темные штаны и серую обувь.





Кристианс Даниэлс Лиморс, 2009 год рождения



Приметы: рост примерно 155, худощавый, волосы темные, голова выбрита по бокам и на затылке. Одет в темно-синюю куртку с капюшоном и на молнии, темные тканевые штаны, темно-синие кеды с белыми шнурками. С собой у мальчика рюкзак, возможно, коричневого цвета.



Госполиция просит посмотреть на фотографии и сообщить по телефону 110, если имеется какая-то информация о месторасположении детей.