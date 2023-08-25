ФОТО. Полиция ищет пропавшего без вести мужчину: ушел из дома и не вернулся

Южнокурземский участок полиции разыскивает Юриса Рудинского (1938 г.р.), который, по словам соседей, в период с 7 по 11 августа вышел из своего дома в Салдусе и пропал.
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Его приметы: рост 180 см, волосы седые, носит бороду. Передвигается медленно, прихрамывая, опираясь на велосипед.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.
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