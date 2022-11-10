ФОТО. Полиция ищет пропавшего летом мужчину

Участок полиции "Кенгарагс" Рижского регионального управления полиции разыскивает Мартиньша Бривманиса, который в последний раз выходил на связь 18 марта.

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Известно, что ранее мужчины проживал в волости Алсунгас Кулдигского края. В последний раз Мартиньша видели в центре Риги 24 июня.

Его приметы: рост 175 см, среднего телосложения, волосы короткие, седые, седая борода, глава серые.

Особые приметы: татуировка на плече (надпись) и на руке (красное сердце с крыльями).

Обычно мужчина носит одежду в военном стиле.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086800 или 110.