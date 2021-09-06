ФОТО. Полиция ищет пропавшую 1 сентября школьницу

Курземское региональное управление полиции (Вентспилсский участок) разыскивает Раулу Озолу, которую в последний раз видели вечером 1 сентября в Вентспилсе, на проспекте Лиела.

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Ее приметы: рост 160 см, худощавая, волосы белые, средней длины. На обеих ногах татуировки. На руке татуировка красного цвета.

Возможно, в день исчезновения на Рауле были черные легинсы, черная кофта с капюшоном, черно-красно-белые кроссовки Jordan. При себе может быть рюкзак черного цвета с надписью Nike.

Информацию просьба сообщать по телефону 110.