ФОТО. Полиция ищет пропавшую 1 сентября школьницу

Курземское региональное управление полиции (Вентспилсский участок) разыскивает Раулу Озолу, которую в последний раз видели вечером 1 сентября в Вентспилсе, на проспекте Лиела.
Ее приметы: рост 160 см, худощавая, волосы белые, средней длины. На обеих ногах татуировки. На руке татуировка красного цвета.
Возможно, в день исчезновения на Рауле были черные легинсы, черная кофта с капюшоном, черно-красно-белые кроссовки Jordan. При себе может быть рюкзак черного цвета с надписью Nike.
Информацию просьба сообщать по телефону 110.