ФОТО. Полиция ищет пропавшую неделю назад женщину
Foto: Valsts policija

Цесисский участок Видземского регионального управления полиции разыскивает Илону Агапитову (1965 г.р.), которую в последний раз видели 27 июня,когда она выходила из своего дома по ул. Л. Паэглес в Цесисе.

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Ее приметы: рост около 167 см, волосы баклажанового цвета, худощавая.

Была одета: черное платье с красной оборкой, на ногах — шлепанцы.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 64101200 или 110.

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