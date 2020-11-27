ФОТО. Полиция ищет сбежавшую из затронутого коронавирусом приюта женщину
Foto: Valsts policija

Госполиция разыскивает Санни Пауче (1997 г.р.), которая 24 ноября самовольно покинула женский приют на ул. Эйженияс в Риге.

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Разыскиваемая может находиться в Вентспилсе или Лиепае.

Сообщается, что приют, из которого пропала женщина, был затронут коронавирусной инфекцией. Представитель департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице сообщила агентству LETA, что женщина покинула приют несколько дней назад, когда в нем еще не был установлен карантин.

У женщины рыжие волосы, она была одета в пальто и сапоги на каблуках. Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефону 110.

Полиция не комментирует, связан ли розыск женщины с ее заражением коронавирусом.

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