ФОТО. Полиция ищет владельцев вещей, утерянных на фестивале Summer Sound

Лиепайский участок полиции просит отозваться владельцев вещей, найденных во время проведения в городе музыкального фестиваля Summer Sound.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Указанные на фото вещи можно получить в Лиепайском участке полиции на ул. Бариню, 3. Если вы узнали свои вещи, просьба звонить по рабочим дням по телефону 63404666 (с 08.00 до 16.30) или круглосуточно по телефону 110.