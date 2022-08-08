ФОТО. Полиция ищет владельцев вещей, утерянных на фестивале Summer Sound

Лиепайский участок полиции просит отозваться владельцев вещей, найденных во время проведения в городе музыкального фестиваля Summer Sound.
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Указанные на фото вещи можно получить в Лиепайском участке полиции на ул. Бариню, 3. Если вы узнали свои вещи, просьба звонить по рабочим дням по телефону 63404666 (с 08.00 до 16.30) или круглосуточно по телефону 110.
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