ФОТО. Полиция изъяла 30 тонн дизельного топлива: водителей задержали во время перекачки

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями Латгальского региона провели операцию, в ходе которой было изъято 30 000 литров дизельного топлива, два грузовых автомобиля, а также задержаны двое подозреваемых.

Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 17 февраля, в Даугавпилсе на основе оперативной информации проводилась проверка закрытой для общественного доступа территории. Полиция нагрянула в тот момент, когда из бензовоза с иностранными номерами производилась перекачка дизельного топлива в автомобиль с латвийскими номерами. При проверке документов оказалось, что они фальшивые и не соответствуют перевозимому грузу.

На месте происшествия задержан гражданин Латвии 1972 г.р. и гражданин другого государства 1984 г.р., которого оставили под арестом. По делу начат уголовный процесс.