ФОТО. Полиция изъяла более 7 700 литров алкоголя без акцизных марок

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали группу, которая занималась нелегальным хранением и реализацией алкоголя. Полиция провела обыски в Риге и Рижском регионе, изъяв 7 701 литр алкогольных напитков без латвийских акцизных марок.

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Как отмечает пресс-центр Госполиции, на злоумышленников удалось выйти в результате оперативно-розыскной работы. В ходе расследования было установлено, что подозреваемые промышляли незаконной деятельностью параллельно с легальным бизнесом в сфере торговли алкогольными напитками, а их официальное предприятие находится в Риге.

По данным Госполиции, 24 и 25 октября, а также 2 ноября во время обысков, проведенных на предприятии в Риге, на складе нелегального алкоголя под Ригой, а также на квартирах и в машинах подозреваемых, полиция нашла 11804 бутылок виски, вина и водки.

Большая часть алкоголя хранилась на складе в Рижском районе, еще 96 бутылок без акцизных марок обнаружили на предприятии в Риге. На некоторых бутылках также констатировали российские акцизные марки.

По подозрению в нелегальной деятельности задержаны мужчины 1970 и 1973 г.р., ранее не попадавшие в поле зрения органов правопорядка. Один из них оставлен под арестом, ко второму применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija



