ФОТО. Полиция изъяла незаконные боеприпасы и более 8000 литров топлива
Foto: Valsts policija

В рамках начатого уголовного процесса полиция провела под Балви обыск, в ходе которого нашла и изъяла незаконно хранящиеся патроны и дизельное топливо неизвестного происхождения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции, сотрудники Уголовной полиции Резекненского региона проводили обыск в рамках начатого ранее уголовного процесса о возможной незаконной реализации дизельного топлива.

В доме подозреваемого 1969 г.р. полицейские нашли и изъяли около 8 200 литров топлива, а также около 600 незаконно хранившихся разнокалиберных патронов.

По данному факту начат еще один уголовный процесс следствие продолжается.

ФОТО. Полиция изъяла незаконные боеприпасы и более 8000 литров топлива
Foto: Valsts polcija
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Путешествие по вегетарианской кухне вместе с проектом "Не съешь земной шар": история рэпера Рейкса
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Что вдохновляет тебя? Голосуй за своего фаворита в конкурсе полезных привычек
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш