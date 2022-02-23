ФОТО. Полиция изъяла незаконные боеприпасы и более 8000 литров топлива

В рамках начатого уголовного процесса полиция провела под Балви обыск, в ходе которого нашла и изъяла незаконно хранящиеся патроны и дизельное топливо неизвестного происхождения.

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Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции, сотрудники Уголовной полиции Резекненского региона проводили обыск в рамках начатого ранее уголовного процесса о возможной незаконной реализации дизельного топлива.

В доме подозреваемого 1969 г.р. полицейские нашли и изъяли около 8 200 литров топлива, а также около 600 незаконно хранившихся разнокалиберных патронов.

По данному факту начат еще один уголовный процесс следствие продолжается.