ФОТО. Полиция изъяла оружие, самодельный пистолет и боеприпасы
Foto: Valsts policija

По данным пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 17 сентября сотрудники Лудзенского участка полиции провели несколько обысков в волости Истрас в ходе которых было изъято нелегальное оружие.

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Во время обыска на территории собственности, принадлежащей мужчине 1971 г.р., полиция изъяла часть ружья — ствол.

Также в волости Истрас у мужчины 1961 г.р. изъяли нелегально хранящееся гладкоствольное ружье, самодельный пистолет и 10 разнокалиберных патронов.

Ни один, ни второй подозреваемый ранее не попадали в поле зрения полиции. В отношении обоих лиц начаты уголовные процессы.

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