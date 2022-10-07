ФОТО. Полиция изъяла подпольные арсеналы с оружием и взрывчаткой

Сотрудники Госполиции в ходе обысков, проведенных у ранее не судимых мужчин в Лиепайском крае и под Айзкраукле обнаружила у двух не судимых ранее мужчин большое количество незарегистрированного оружия и боеприпасов. Установлено, что мужчины 1968 и 1972 г. р. занимались коллекционированием оружия, а некоторые экземпляры готовили к реализации на "черном рынке".

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Задержание проводили сотрудники Главного управления уголовной полиции на основании полученной ранее информации о возможном нелегальном обороте огнестрельного оружия. В ходе расследования полиция установила, где могут находиться тайники с оружием.

В августе и сентябре были проведены обыски под Лиепаей и Айзкраукле, в ходе которых изъяли: 17 единиц огнестрельного оружия, 14 комплектующих деталей огнестрельного оружия, 4600 единиц боеприпасов, 11 детонационных устройства, 4 кг взрывчатки и 82 единицы антиквариата.

Информация, полученная в ходе следствия, свидетельствует о том, что лица хранили незаконные предметы с целью коллекционирования, но некоторые экземпляры предназначались для продажи на нелегальном рынке.

Изъятое огнестрельное оружие в основном относится к периоду Второй мировой войны, но полиция также конфисковала и более современное оружие. Следствие продолжается, выясняется происхождение изъятых предметов.