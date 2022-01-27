ФОТО. Полиция изъяла у браконьера незаконно хранившееся оружие и боеприпасы
Foto: Valsts policija

По информации Видземского регионального управления полиции (ВРУП), вечером 25 января в лесном массиве под Лимбажи был задержан браконьер, у которого изъяли незарегистрированное огнестрельное оружие.

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Задержание проводилось в волости Палес при содействии Госслужбы леса на основании подозрений о нелегальной охоте и использовании оружия без соответствующего разрешения.

В ходе обыска по месту жительства задержанного полиция изъяла также незарегистрированное орудие и боеприпасы. По делу начат уголовный процесс.

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