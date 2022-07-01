ФОТО. Полиция изъяла в Юрмале подполный арсенал

В ходе обыска, проведенного в Юрмале, полицейские нашли и изъяли несколько единиц незаконно хранящегося огнестрельного и газового оружия, а также патроны.

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По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 27 мая Юрмальский участок полиции начал уголовный процесс в связи с незаконным хранением оружия и боеприпасов.

30 июня в рамках расследования полиция приехала в дом к местному жителю (1966 г.р.) и провела обыск. В итоге, было изъято семь единиц оружия, а также 48 патронов. Из всего арсенала зарегистрированным оказалось только газовое оружие. Подозреваемого в незаконном хранении оружия задержали. Следствие по делу продолжается.