Фото: полиция ликвидировала лабораторию метадона, изъяли 229 кг наркотиков

31 октября этого года сотрудники управления по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями Госполиции завершили расследование, началое в 2020 году. Тогда в Кримулдском крае обнаружили и ликвидировали лабораторию по производству метадона. В помещении были найдены наркотические вещества общей массой в 229,516 кг. Полицейские задержали шестерых человек и изъяли имущество на сумму в 721 тысяч евро.

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13 марта 2020 года должностные лица 2-го отдела Управления Государственной полиции по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями возбудили уголовное дело за самовольное изготовление, хранение, перевозку, в том числе за границу Латвии, и сбыт в крупном размере наркотических средств или психотропных веществ в составе организованной группы,.

13 июля 2020 года в ходе уголовного процесса полицейские обнаружили в Кримулдском крае лабораторию по производству метадона. В ходе обыска в сельском доме были обнаружены и изъяты вещества для производства метадона — 49,218 кг метадона, 56,822 кг промежуточного продукта метадона и 123,476 кг промежуточного продукта изометадона.

Общий вес изъятых наркотических веществ составил 229,516 кг, а их оптовая цена на нелегальном рынке в 2020 году могла превысить 4 580 000 евро.

В ходе обыска полицейские также изъяли вещества, используемые для производства наркотиков: 135 кг ацетона, 22,957 кг соляной кислоты, 43,34 кг эфира, 8,737 кг серной кислоты и 0,385 кг фенилацетона, а также лабораторное оборудование — стеклянные лабораторные сосуды и колбы, шланги, вентилятор, мельницу, воронки, бумажные фильтры, мерные стаканы, блюда, миски, электрические сушилки, термометры, электронные весы, пластиковые контейнеры, вакуумный насос, металлическое производственное устройство — реактор, металлические охладители, канистры, бочки, перчатки, защитные маски и металлическую магниевую стружку.

Днем ранее, 12 июля 2020 года, на территории Российской Федерации, на автодороге M-9 Baltija в Московской области, задержали транспортное средство, в котором находилось 6 килограмм метадона. В ходе расследования выяснилось, что эти наркотики были изготовлены в ранее упомянутой лаборатории и их планировалось доставить в Россию для дальнейшей реализации.

По подозрению в совершении преступления задержаны члены организованной преступной группы — мужчины 1967, 1969, 1971, 1976 годов рождения и женщина 1970 года рождения. В ходе следствия было установлено, что двое задержанных уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В рамках уголовного производства правоохранительные органы наложили 13 арестов на активы на общую сумму 721 000 евро и денежные средства на общую сумму 812,82 евро и 1008 долларов США.

После того как полицейские провели все необходимые уголовно-розыскные мероприятия и получили достаточно доказательств, 31 октября 2022 года было принято решение передать уголовное дело в специализированную прокуратуру по организованной преступности и другим ведомствам для возбуждения уголовного дела.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.