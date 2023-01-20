ФОТО: Полиция на чердаке в Риге обнаружила плантацию марихуаны; изъято 10 килограммов наркотика

В одном из чердаков частного дома в Риге Государственная полиция обнаружила плантацию марихуаны и изъяла 10 килограммов марихуаны. Об этом порталу Delfi сообщили в Государственной полиции.

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Стражи порядка пояснили, что в четверг, 19 января, полицейские Земгальского участка Риги — задержали двух лиц за реализацию запрещенных наркотических средств в больших объемах.

На чердаке частного дома в Риге был обнаружена плантация марихуаны и в общей сложности изъяты около 10 килограммов марихуаны.

Один из задержанных мужчин арестован, к другому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Стражи порядка пояснили, что в четверг, 19 января, полицейские Земгалького участка Риги — задержали двух лиц за реализацию запрещенных наркотических средств в больших объемах.

На чердаке частного дома в Риге был обнаружена плантация марихуаны и в общей сложности изъяты около 10 килограммов марихуаны.

Один из задержанных мужчин арестован, к другому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В зоне Земгальского участка Риги сотрудники правоохранительных органов, проводя оперативные мероприятия, обнаружили плантацию по выращиванию марихуаны, которая располагалась на чердаке частного дома в Риге.

Чердак был оборудован всем необходимым для того, чтобы можно было выращивать марихуану, например, специальными лампами, оборудованием для полива, вентиляторами и так далее.

Всего сотрудники полиции изъяли около 10 килограммов марихуаны — как рассады, так и готовой продукции. Также были обнаружено наркотическое вещество амфетамин, приблизительный вес которого составляет 850 граммов, и 50 литров спирта.

На данный момент назначены экспертизы для определения точного количества изъятых веществ и их состава.

На месте полицейские задержали двоих мужчин 1967 и 1994 годов рождения. Старший из них уже попал в поле зрения полиции за аналогичное преступление.

В связи с происшествием возбужден уголовный процесс по 3-й части 253.1-й статьи Уголовного закона — за неразрешенное хранение наркотических средств или психотропных веществ в большом размере в целях сбыта в организованной группе.

Также уголовный процесс квалифицируется по 2-й части 256-й статьи Уголовного закона, предусматривающей ответственность за неразрешенный посев или выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, на больших площадях, в организованной группе .