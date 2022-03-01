ФОТО. Полиция нашла и изъяла наркотики на 1290 евро
Foto: Valsts policija

По информации Земгальского регионального управления полиции, 24 февраля в Бауске по подозрению в хранении и перевозке с целью дальнейшей реализации наркотических веществ задержаны мужчина и женщина (2001 и 1999 г.р.).

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Задержание проводилось на основании начатого ранее расследования.
Во время обыска сотрудники Уголовной полиции Бауски нашли у задержанных 40 гр марихуаны, 30 гр амфетамина, 8 таблеток MDMA и 20 таблеток LSD, а также наличность.

Известно, что мужчина ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка в связи с нелегальным оборотом наркотиков. Следствие по делу продолжается.

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