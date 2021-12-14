ФОТО. Полиция нашла в автомобиле более 5 кг наркотиков
Foto: Valsts policija

Сотрудники Уголовной полиции Вентспилсского участка полиции во время обыска в Вентпилсском крае нашли более пяти кг марихуаны.

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Как сообщает пресс-центр Курземского регионального управления полиции, в конце ноября полицейские остановили в волости Зирас автомобиль , во время проверки которого нашли 5, 283 кг марихуаны. После этого стражи порядка направились с обыском по месту жительства водителя, где нашли еще три пакета с марихуаной.

Полиция начала уголовный процесс. Известно, что подозреваемый ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка. К нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.

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