ФОТО: полиция нашла в Риге и Рое минифермы, где выращивали марихуану

Сотрудники Госполиции во время обыска на квартирах у мужчины 1987 г.р. нашли марихуану. Всего изъято 105 саженцев и 16 кг сушеной марихуаны. Подозреваемый задержан, следствие продолжается.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает пресс-центр Госполиции, 31 августа Юрмальский участок полиции начал уголовный о возможной реализации и хранении наркотических веществ в Рижском районе. Несколькими днями позже в Иманте, после реализации 51, 35 гр марихуаны был задержан 32-летний подозреваемый.

Полиция установила фактический и задекларированный адреса проживания задержанного и провела там обыски. В Риге в его жилище обнаружили миниферму по выращиванию травы, а также изъяли 11 кг сушеной "травы", 30 саженцев марихуаны, лампы, вентиляторы, термометры, весы и прочее оборудование.

В Рое стражи порядка также нашли миниферму, где изъяли около 7 кг сушеной "травы", 75 саженцев марихуаны, лампы, радиаторы, вентиляторы и другое оборудование.

Следствие по делу продолжается.