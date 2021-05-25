ФОТО. Полиция обнаружила под Ригой более 14 млн сигарет и оборудование для табачной фабрики

Сотрудники Госполиции обнаружили и изъяли в Рижском регионе 14 400 000 нелегальных сигарет, составные части табачных изделий, а также оборудование для производства сигарет.

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По данным пресс-центра, 5 мая под Ригой был остановлен грузовой автомобиль с прицепом, в котором стражи порядка нашли 10,4 млн. нелегальных сигарет без акцизных марок. Чуть позже в ходе обыска, проведенного в помещениях на территории Рижского региона, изъяли еще 4 млн сигарет.

В рамках расследования полиция также вышла на подпольный склад, где были найдены фильтры, папиросная бумага и оборудование для производства сигарет. На момент обыска оборудование оказалось в разобранном виде.

Всего полиция провела 10 обысков, проверив семь объектов недвижимости и три транспортных средства. В ходе обысков проверяющие изъяли документы и электронные носители информации, а также 10 000 евро наличностью.

По подозрению в незаконном хранении и перевозке акцизных товаров задержан иностранец 1972 г.р., а также латвиец 1970 г.р, ранее уже судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом акцизных товаров. Следствие продолжается.