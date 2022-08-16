ФОТО. Полиция просит опознать человека

Курземское региональное управление полиции (Лиепайский участок) просит опознать мужчину, изображенного на фото.

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Если вы опознали этого человека, а также знаете, где он может находиться, просьба сообщать по телефонам: 63404553 (по рабочим дням) или 110 (круглосуточно).