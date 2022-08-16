ФОТО. Полиция просит опознать человека
Foto: Valsts policija

Курземское региональное управление полиции (Лиепайский участок) просит опознать мужчину, изображенного на фото.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Если вы опознали этого человека, а также знаете, где он может находиться, просьба сообщать по телефонам: 63404553 (по рабочим дням) или 110 (круглосуточно).

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai