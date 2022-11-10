ФОТО. Полиция просит опознать девушку

Курезмское региональное управление полиции (Лиепайский участок) просит помочь в установлении личности девушки, изображенной на фотографии.
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Если в вашем распоряжении имеется информация о том, кто это девушка и где в данный момент она может находиться, просьба сообщать по телефону 110.
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