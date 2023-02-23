ФОТО. Полиция просит опознать двух мужчин
Foto: Valsts policija

Южновидземский участок Видземского регионального управления полиции просит опознать мужчин, изображенных на фото.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Если в вашем распоряжении имеется информация о том, кто эти люди и где они могут находиться, просьба сообщать в полицию по телефонам: 64801709 или 110.

ФОТО. Полиция просит опознать двух мужчин
Foto: Valsts policija
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Найди время, чтобы побыть с важными для себя людьми
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
Жизнь – это не только работа: как быть продуктивным и успешным, но не выгореть
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Найди время, чтобы побыть с важными для себя людьми
Работать очно или удаленно? Офис будущего и рабочая культура