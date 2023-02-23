ФОТО. Полиция просит опознать двух мужчин

Южновидземский участок Видземского регионального управления полиции просит опознать мужчин, изображенных на фото.
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Если в вашем распоряжении имеется информация о том, кто эти люди и где они могут находиться, просьба сообщать в полицию по телефонам: 64801709 или 110.
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