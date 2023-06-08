ФОТО. Полиция просит опознать мужчину
Foto: Valsts policija

Видземскоe региональноe управлениe полиции просит опознать мужчину, изображенного на фотографии.

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Если вы знаете этого человека, а также место, где он может находиться, просьба сообщать в полицию по телефону 110.

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