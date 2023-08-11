ФОТО. Полиция просит опознать незнакомцев

Бюро уголовной полиции Рижского Восточного управления полиции просит опознать лиц, изображенных на фото.
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Также полиция просит сообщать, если в вашем распоряжении имеется информация о том, где эти лица могут находиться в данный момент.
Все данные полиция просит сообщать по телефонам: 67086800 или 110.
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