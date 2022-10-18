ФОТО. Полиция просит опознать подозреваемого в преступлении

Елгавский участок полиции (Земгальское региональное управление полиции) просит опознать мужчину, который подозревается в краже 650 евро.

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По данным полиции, 17 октября потерпевший обедал в кафе на Литовском шоссе, когда у него из портмоне пропала крупная сумма. У полиции есть предположения, что преступление мог совершить человек, запечатленный на фото.

Если вы опознали этого мужчину и знаете, где он может находиться, просьба сообщить в полицию по телефонам: 25445175 или 110.