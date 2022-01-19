ФОТО. Полиция просит опознать женщину
Foto: Valsts policija

Земгальское региональное управление полиции разыскивает женщину, изображенную на фотографии.

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Также полиция устанавливает личность женщины. В связи с каким делом ведутся поиски, не сообщается.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 63004202 или 110.

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