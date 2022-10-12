ФОТО. Полиция просит отозваться родственников погибшей в Риге женщины

Госполиция просит отозваться родственников пенсионерки (на фото), получившей не совместимые с жизнью травмы в аварии на ул. Маскавас.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как уже сообщалось ранее, 10 октября, в 16.57 на ул. Маскавас автомобиль

Volvo сбил женщину 1935 г. р. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. По данному делу начат уголовный процесс.

Родственников и близких погибшей пенсионерки просят обращаться в полицию по телефону 67086666.