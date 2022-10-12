ФОТО. Полиция просит отозваться родственников погибшей в Риге женщины

Госполиция просит отозваться родственников пенсионерки (на фото), получившей не совместимые с жизнью травмы в аварии на ул. Маскавас.
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Как уже сообщалось ранее, 10 октября, в 16.57 на ул. Маскавас автомобиль
Volvo сбил женщину 1935 г. р. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. По данному делу начат уголовный процесс.
Родственников и близких погибшей пенсионерки просят обращаться в полицию по телефону 67086666.
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