ФОТО. Полиция разыскивает без вести пропавшего пожилого мужчину

Рижский участок Госполиции "Тейка" разыскивает без вести пропавшего Валерия Воловика 1948 года рождения.

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Сегодня, 15 июня, мужчина вышел из медицинского учреждения и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: средний рост, стройный, темные, поседевшие волосы. У пожилого мужчины есть проблемы со здоровьем.

Был одет в: темно-серые спортивные штаны и темная куртка.

Госполиция призывает внимательно осмотреть фотографию мужчины и отозваться каждого, кто его видел или знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру телефона 67085981 или 110.