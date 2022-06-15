ФОТО. Полиция разыскивает без вести пропавшего пожилого мужчину

Рижский участок Госполиции "Тейка" разыскивает без вести пропавшего Валерия Воловика 1948 года рождения.
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Сегодня, 15 июня, мужчина вышел из медицинского учреждения и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: средний рост, стройный, темные, поседевшие волосы. У пожилого мужчины есть проблемы со здоровьем.
Был одет в: темно-серые спортивные штаны и темная куртка.
Госполиция призывает внимательно осмотреть фотографию мужчины и отозваться каждого, кто его видел или знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру телефона 67085981 или 110.
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