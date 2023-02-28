ФОТО. Полиция разыскивает мужчину, избившего контролера в 17-м троллейбусе

Рижская муниципальная полиция просит помощи жителей в розыске мужчины, который 11 февраля избил контролера в 17-м троллейбусе, сообщили порталу Delfi в полиции.

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11 февраля, в 18.11, в Центральное управление Рижской муниципальной полиции поступила информация об агрессивном пассажире троллейбуса 17-го маршрута.

Стражи порядка прибыли на указанное место в 18.14, где установили, что контролер Rīgas satiksmes получил несколько ударов по телу и лицу от ранее упомянутого агрессора, который скрылся с места происшествия.

По факту случившегося начат процесс об административном нарушении, разыскивается нападавший.

Тех жителей, которые узнали человека на фотографиях, полиция призывает сообщить об этом по телефону 110, 67181204 или 67181918.