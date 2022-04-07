ФОТО: Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в преступлении

Валмиерский участок Видземского регионального управления Государственной полиции разыскивает мужчину, который изоблажен на фотографиях. Возможно, он связан с преступлением, совершенным в Валмиере 26 марта 2022 года.
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Полиция просит каждого, кто узнает мужчину с фотографий или знает о его месте нахождения, сообщить в полицию, позвонив по телефону 64201360 или 110.
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