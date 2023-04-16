ФОТО. Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении
Foto: Leons Rusins

Восточно-Земгальское отделение Земгальского регионального управления Государственной полиции разыскивает Леона Русиньша (1970 года рождения) по подозрению в совершении тяжкого преступления. Человек может быть опасен.

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Государственная полиция призывает граждан быть осторожными, не приближаться к мужчине и самим не ввязываться в поиски.

Если вам известно возможное местонахождение мужчины, то следует немедленно звонить в полицию по телефону 67006736 или 110.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.

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