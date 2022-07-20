Фото: полиция разыскивает мужчину, совершившего эмоциональное насилие над ребенком на пляже в Калнгале
Foto: LETA

Государственная полиция получила информацию о том, что 4 июля на пляже Калнгале в Царникава, Адажский край, мужчина, личность которого не установлена, совершил эмоциональное насилие над несовершеннолетней девочкой.

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Мужчина отдыхал на пляже с двумя несовершеннолетними детьми, мальчиком и девочкой. Играя на пляже, девочка якобы попала песком в глаза мальчику, за что мужчина, вероятно, отец или отчим мальчика, стал ругать девочку и высказывать оскорбительные замечания, чем довел ее до слез. Запись произошедшего оказалась в соцсетях.

В связи с произошедшим 8 июля Государственная полиция получила информацию из Государственной инспекции по защите прав детей. Начат процесс об административном нарушении 81 статьи Законе о защите прав детей, который устанавливает ответственность за безнадзорность и физическое или эмоциональное насилие над ребенком.

По информации, которая имеется в распоряжении Госполиции, девочка была на розовом велосипеде. Личность мужчины пока не установлена, возможно, он отец или отчим детей, и, вероятно, все трое живут или временно отдыхают у бабушки, проживающей в Калнгале.

Госполиция просит отозваться всех, у кого есть информация, которая поможет установить личность мужчины или его местонахождения, обратившись по телефону 67085986 или 110.

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