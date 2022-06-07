ФОТО. Полиция разыскивает подозреваемого в ограблении

Рижское региональное управление полиции (Саласпилсский участок) разыскивает Вадима Бекмеметьева (2001 г.р.), подозреваемого в ограблении с применением силы в отношении несовершеннолетнего лица.
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По данным полиции, подозреваемый, против которого начат уголовный процесс, отобрал мобильный телефон.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67895200 или 110.
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