ФОТО. Полиция разыскивает подозреваемого в ограблении
Foto: Valsts policija

Рижское региональное управление полиции (Саласпилсский участок) разыскивает Вадима Бекмеметьева (2001 г.р.), подозреваемого в ограблении с применением силы в отношении несовершеннолетнего лица.

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По данным полиции, подозреваемый, против которого начат уголовный процесс, отобрал мобильный телефон.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67895200 или 110.


ФОТО. Полиция разыскивает подозреваемого в ограблении
Foto: Valsts policija


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