ФОТО. Полиция разыскивает подозреваемого в особо тяжком преступлении

Рижское Пардаугавское управление полиции разыскивает мужчину, изображенного на видео: этот человек подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

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Если вы узнали этого мужчину и знаете, где он может находиться в данный момент, просьба обращаться в полицию по телефонам: 67500754, 67500708, 26653670, 25778530 или 110.