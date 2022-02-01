ФОТО. Полиция разыскивает подозреваемого в преступлении
Foto: Valsts policija

Земгальское региональное управление полиции (Елгавский участок) разыскивает Максима Веремейко (1976 г.р.), подозреваемого в совершении кражи.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Его приметы: рост 185 см, возможно, носит очки.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 27005643 или 63004225.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
История Никлавса. Делать то, чего никогда раньше не делал
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Чему мы научились, работая удаленно
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты