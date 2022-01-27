ФОТО. Полиция разыскивает подозреваемую в преступлении

Курземское региональное управление полиции (Лиепайский участок) разыскивает женщину (см. фото), подозреваемую в совершении преступления.

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Если вам знаком этот человек или вы знаете, где эта женщина может находиться, просьба сообщать в полицию по телефону 110.