ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего 24-летнего мужчину

Курземское региональное управление полиции разыскивает Гиртса Лициса (1998 г.р.), которого в последний раз видели 8 января, около полудня, когда он выходил из своего дома по ул. Бривибас в Вайнеде.

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Его приметы: рост 170 см, худощавый, волосы темные, небольшая бородка.

Был одет: голубая зимняя куртка, серая шапка, синие джинсы, темно-серые зимние ботинки.

У Гиртса могут наблюдаться проблемы со здоровьем, возможны провалы памяти.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.