ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего 8-летнего мальчика
Foto: Valsts policija

Южнокурземский участок Курземского регионального управления полиции разыскивает Дейвида Дирненса (2015 г.р.), которого в последний раз видели в Лиепае, на улице Виршу.

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Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.

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