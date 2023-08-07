ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего 8-летнего мальчика

Южнокурземский участок Курземского регионального управления полиции разыскивает Дейвида Дирненса (2015 г.р.), которого в последний раз видели в Лиепае, на улице Виршу.
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Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.
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