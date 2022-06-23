ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести 10-летнего рижанина

Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Андрея Пивоварова 2012 года рождения. Мальчик вышел из своего дома в Риге сегодня, 23 июня, в 11.20 и по-прежнему не вернулся.
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Местонахождение Андрея неизвестно.
Приметы: рост около 140 сантиметров, темно-каштановые волосы.
Был одет в: зеленую футболку и синие шорты.
Полиция призывает осмотреть фотографию мальчика и просит отозваться каждого, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по телефону 67 086 800 или 110.
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