ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести молодого мужчину
Foto: Valsts policija

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Эрика Богданса (1999 г.р.), которого в последний раз видели 12 июня, в 05.00 на автозаправке Circle K, что на Бривибас гатве 203.

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Его приметы: рост 187 см, атлетического телосложения, волосы короткие, светлые.

Был одет: темно-синие спортивные брюки, серый джемпер с капюшоном, синие кроссовки Nike.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 6708678 или 110.

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