ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Foto: Valsts policija

Управление Криминальной полиции Рижского региона разыскивает Угиса Апшкрумса (1970 г.р.), которого в последний раз видели 22 сентября.

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Информацию о разыскиваемом полиция прост сообщать по телефонам: 67086785, 67086678 или 110.

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