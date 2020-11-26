ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Управление Криминальной полиции Рижского региона разыскивает Угиса Апшкрумса (1970 г.р.), которого в последний раз видели 22 сентября.
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Информацию о разыскиваемом полиция прост сообщать по телефонам: 67086785, 67086678 или 110.
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