ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Foto: Valsts policija

Видземское региональное управление полиции (Валмиерский участок) разыскивает пропавшего без вести Валерия Иванова (1949 г.р.), которого в последний раз видели 10 апреля, около 14.00, когда он выходил из центра социальной опеки "Лоде" (Руенский край).

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Возможно, мужчина направился в сторону Эстонии.

Его приметы: рост 175 см, среднего телосложения, волосы короткие, седые.

Был одет: светлые брюки, темно-синяя куртка, на ногах черно-белые кроссовки. Черная шапка с козырьком.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 28379439 или 110.

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