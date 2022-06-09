ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Государственная полиция разыскивает Владимира Помитуна (1951 г.р.). Мужчина вышел из своего дома в Риге, на улице Пурвциема, 5 июня, в 20 часов.

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Владимир отправился в магазин Beta и до сих пор не вернулся домой.

Возможно, был одет: красная куртка с надписью Ferrari, с собой черная сумка.

Информацию просьба сообщать по телефону 110.