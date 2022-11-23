ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Видземское региональное управление полиции разыскивает Эдгара Кинциса (1985 г.р.), которого в последний раз видели в Мадоне.
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Был одет: темно-зеленая куртка с черной полосой спереди, синие джинсы, серые кроссовки. Носит серую шапку с фонариком.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.
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