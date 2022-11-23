ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Foto: Valsts policija

Видземское региональное управление полиции разыскивает Эдгара Кинциса (1985 г.р.), которого в последний раз видели в Мадоне.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Был одет: темно-зеленая куртка с черной полосой спереди, синие джинсы, серые кроссовки. Носит серую шапку с фонариком.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры