ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Рижское региональное управление полиции (Саласпилсский участок) разыскивает Геннадия Лукшу (1967 г.р.).

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В последний раз его видели 21 января в Саласпилсе, на ул. Ригас.

Его приметы: рост около 190 см, худощавый, волосы короткие, с сединой. На правом плече имеется татуировка.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67085935 или 110.