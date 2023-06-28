ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Foto: Valsts policija

Северолатгальский участок Латгальского регионального управления полиции разыскивает Виктора Гринбаума (1946 г.р.), которого в последний раз видели 20 июня, возле железнодорожной станции "Исталсна" (волость Иснаудас Лудзенского края).

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Его приметы: рост 170 см, худощавый, волосы седые, глаза синие.

Был одет: клетчатая рубашка с коротким рукавом, светлые шорты, резиновые тапки. Передвигается, опираясь на палочку, носит очки. (Данные на 18 июня).

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 110 и 20255528. Также можно писать на электронную почту: ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv.

ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Foto: Valsts policija



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