ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Южнокурземский участок полиции разыскивает Максима Холдамака (1980 г.р.), котрого в последний раз видели 1 июня в Лиепае, на улице Рейня межа.
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У мужчины могут быть проблемы со здоровьем.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.
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