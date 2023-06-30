ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Foto: Valsts policija

Южнокурземский участок полиции разыскивает Максима Холдамака (1980 г.р.), котрого в последний раз видели 1 июня в Лиепае, на улице Рейня межа.

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У мужчины могут быть проблемы со здоровьем.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.

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