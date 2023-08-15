ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
Foto: Valsts policija

Рижское Зиемельское управление полиции разыскивает Александра Иванкина (1959 г.р.), который с 7 августа не отвечает на телефонные звонки, также его не могут найти по месту жительства в Риге, на улице Ледургас.

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Его приметы: рост 180 см, худощавый, волос короткие, светлые.

У мужчины имеются проблемы со здоровьем.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.

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