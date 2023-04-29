ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести подростка

Рижское региональное управление полиции разыскивает Кристера Лиепиньша (2008 г.р.), который 26 апреля, около 11.00 вышел из своего дома в Марупе и пропал.
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Подросток склонен к бродяжничеству.
Его приметы: рост 182 см, среднего телосложения, волосы темные.
Был одет: коричневый джемпер с капюшоном, синий жилет, темные спортивные брюки, кеды Nike на белой подошве.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67085938 или 110.
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