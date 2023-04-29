ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести подростка
Foto: Valsts policija

Рижское региональное управление полиции разыскивает Кристера Лиепиньша (2008 г.р.), который 26 апреля, около 11.00 вышел из своего дома в Марупе и пропал.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Подросток склонен к бродяжничеству.

Его приметы: рост 182 см, среднего телосложения, волосы темные.

Был одет: коричневый джемпер с капюшоном, синий жилет, темные спортивные брюки, кеды Nike на белой подошве.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67085938 или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Как появились пакоматы?
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года